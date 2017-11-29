Aziz Yıldırım: “Fenerbahçe bir markadır"
Yıldırım, Edirne’de Fenerbahçe Evi’nin temel atma törenine katıldı. Fenerbahçe Evi'nin 2018 Mayıs ayında bitmesi hedefleniyor.
"HER ZAMANKİ GİBİ VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU"
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Aziz Yıldırım'a yaptığı yatırımdan dolayı teşekkür ederek, "Aziz Yıldırım her zamanki gibi verdiği sözü tuttu. Burada Fenerbahçe Evi'nin temelini atmak için toplandık. Hem Fenerbahçemize hem de Tür sporuna hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Tören sonunda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Aziz Yıldırım'a minyatür Kırkpınar Altın kemeri ve Kel Aliço heykeli verirken, Aziz Yıldırım ise Gürkan'a 22 numaralı 'Recep Gürkan' yazılı Fenerbahçe forması hediye etti.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:00
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Gomis - Cenk Tosun düellosu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ inşallah başakşehir maçında oldugu gibi 3 lü defans ile çıkarda içinden geçeriz cimbomun ! 2 sonuç var berabere veya bjk alır ! gs alamaz !
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Gomis - Cenk Tosun düellosu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ ne alaka ? cenk 3 sezondur kaç defa penaltı yaptırdı kaçı doğru ? burak yılmaz değil cenk tosun ! veya arif erdem siz bilirsiniz onları....
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G.Saraylı isim İspanya yolcusu!
Toplam 8
Yorum
ibrahim bu bencil çöpü ispanyada napsınlar
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