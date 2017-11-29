 Aziz Yıldırım: “Fenerbahçe bir markadır" – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    : “Fenerbahçe bir markadır"

    Aziz Yıldırım: “Fenerbahçe bir markadır"

    Yıldırım, Edirne’de Fenerbahçe Evi’nin temel atma törenine katıldı. Fenerbahçe Evi'nin 2018 Mayıs ayında bitmesi hedefleniyor.

    Törendeki konuşmasında Fenerbahçe'nin halk takımı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Burada 1 milyon üye projesi sözümüzün başlangıç noktası Edirne. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya Türkiye'nin bütün vatan toprağını kapsayacak şubelerin kurulduğu yerde Fenerbahçe Evleri yapacağımızın projesini başlatmış, söz vermiştik. İlkini burada başlatıyoruz. İnşallah mayıs ayındaki açılışta hepimiz burada oluruz. Kurdeleyi burada keseriz. Bizim Fenerbahçe olarak bütün aşkımız Fenerbahçe'nin halk takımı olması. Ve bu halkın iradesi ile Cumhuriyet'in devam etmesidir. Cumhuriyet halktır. Biz de 1 milyon üye projesiyle kulübün halka katılarak, kulübü de içine sokarak, demokrasiyi yaşatarak, kulübün büyümesini sağlamak istiyoruz. Buna burada yaptığımız Fenerbahçe Evleriyle destek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

    "HER ZAMANKİ GİBİ VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU"
    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'a yaptığı yatırımdan dolayı teşekkür ederek, "Aziz Yıldırım her zamanki gibi verdiği sözü tuttu. Burada Fenerbahçe Evi'nin temelini atmak için toplandık. Hem Fenerbahçemize hem de Tür sporuna hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
    Tören sonunda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Aziz Yıldırım'a minyatür Kırkpınar Altın kemeri ve Kel Aliço heykeli verirken, Aziz Yıldırım ise Gürkan'a 22 numaralı 'Recep Gürkan' yazılı Fenerbahçe forması hediye etti.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:00
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