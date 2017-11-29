 Avrupa’da Türk derbisi – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Avrupa’da Türk derbisi

    Avrupa’da Türk derbisi
    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile F.Bahçe bugün karşı karşıya gelecek. Caferağa Spor Salonu'ndaki karşılaşma 18.30'da başlayacak. Grupta oynanan 5 maç sonunda iki takımın da 4'er galibiyeti bulunuyor.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:54
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