Avrupa’da Türk derbisi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile F.Bahçe bugün karşı karşıya gelecek. Caferağa Spor Salonu'ndaki karşılaşma 18.30'da başlayacak. Grupta oynanan 5 maç sonunda iki takımın da 4'er galibiyeti bulunuyor.