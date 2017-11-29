Alper Potuk'tan bir ilk!

Aldığı cezadan sonra iyi bir hazırlık dönemi geçiren Alper Potuk, Ziraat Türkiye Kupası'nda şov yaptı. 26 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk hat-tricikini Adana Demirspor karşısında yaparken Aykut Kocaman'a da 'Hazırım' mesajı verdi.

Fenerbahçe forması ile 2015-2016 sezonunda 5 gol atarak en golcü sezonunu geçiren Alper Potuk, bu sezon daha şimdiden toplamda beş gol kaydetmeyi başardı.