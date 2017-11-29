 Alper Potuk'tan bir ilk! – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Alper Potuk'tan bir ilk!

    Alper Potuk'tan bir ilk!

    Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Alper Potuk, kupada oynanan karşılaşmada kariyerinin ilk hat-trickini yaptı.

    Aldığı cezadan sonra iyi bir hazırlık dönemi geçiren Alper Potuk, Ziraat Türkiye Kupası'nda şov yaptı. 26 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk hat-tricikini Adana Demirspor karşısında yaparken Aykut Kocaman'a da 'Hazırım' mesajı verdi.
    Fenerbahçe forması ile 2015-2016 sezonunda 5 gol atarak en golcü sezonunu geçiren Alper Potuk, bu sezon daha şimdiden toplamda beş gol kaydetmeyi başardı.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alper Potuk'tan bir ilk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN