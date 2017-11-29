Alper Potuk'tan bir ilk!
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Alper Potuk, kupada oynanan karşılaşmada kariyerinin ilk hat-trickini yaptı.
Aldığı cezadan sonra iyi bir hazırlık dönemi geçiren Alper Potuk, Ziraat Türkiye Kupası'nda şov yaptı. 26 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk hat-tricikini Adana Demirspor karşısında yaparken Aykut Kocaman'a da 'Hazırım' mesajı verdi.
Fenerbahçe forması ile 2015-2016 sezonunda 5 gol atarak en golcü sezonunu geçiren Alper Potuk, bu sezon daha şimdiden toplamda beş gol kaydetmeyi başardı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:05
-
Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 4
Yorum
cogolo Fenerden dört tane yemek dokunmadı da Onur'un lafları mı dokundu !!!
-
Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Sivasspor ceza almalı. Bu yazı baştan sona doğru değil. Onur'un dediklerinde bir şey yok. Yaşananlar ortada demiş. Sivası yenmek güzel demiş
-
Valverde'den Arda Turan açıklaması
Toplam 5
Yorum
okan bıktım bunun yüzünü spor haberlerinde görmekten magazinle ilgilenmiyorum gitsin orada takılsın
Alper Potuk'tan bir ilk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.