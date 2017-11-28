Van Persie hırs yaptı
Kupadaki ?Adana Demirspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan F.Bahçe'de Antalya'da ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale oynadı.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:56
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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