Kupadaki ?Adana Demirspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan F.Bahçe'de Antalya'da ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale oynadı.

Geçen hafta idmanlara başlayan Van Persie, çift kalede oldukça hırslı gözüktü. Janssen'in cezalı, Soldado'nun sakat oluşu, bir anda RvP'yi öne çıkardı. Hollandalı golcünün Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor. Aykut Kocaman, her ihtimale karşı Aatıf'ı da forvet için hazır tutacak.