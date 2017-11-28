 Van Persie hırs yaptı – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    hırs yaptı

    <a href="/index/van-persie?id=037e932d-e116-46d8-bdad-688551529669" class="" rel="tag">Van Persie</a> hırs yaptı

    Kupadaki ?Adana Demirspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan F.Bahçe'de Antalya'da ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale oynadı.

    Geçen hafta idmanlara başlayan Van Persie, çift kalede oldukça hırslı gözüktü. Janssen'in cezalı, Soldado'nun sakat oluşu, bir anda RvP'yi öne çıkardı. Hollandalı golcünün Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor. Aykut Kocaman, her ihtimale karşı Aatıf'ı da forvet için hazır tutacak.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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