 Topal’dan süper dönüş – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Topal’dan süper dönüş

    Topal’dan süper dönüş

    İki hafta öncesine kadar kadro dışı kalacağı söylenen tecrübeli futbolcu, yeniden doğdu. Antalya maçındaki istatistikleriyle ‘Artık formayı bırakmam’ mesajı verdi

    Antalyaspor galibiyetinin mimarlarından olan Mehmet Topal, Fenerbahçe'de ikinci baharını yaşamaya başladı. Daha iki hafta öncesine kadar kadro dışı kalacağı konuşulan tecrübeli futbolcu, geçen haftaki Sivasspor maçında aldığı formanın Antalya sınavında da hakkını verdi.

    YERDEN, HAVADAN ÇALIŞTI
    Sarı-lacivertli takımın en çok top çalan (6), en fazla hava topu kazanan (6) ismi olmasının dışında, 2 kez top kapıp, 3 defa da tehlikeli pozisyon uzaklaştırdı. Maç içinde kullandığı 5 uzun pasın 2'sinde isabet sağladı. Özellike Samuel Eto'o'nun yakaladığı gol pozisyonunda kendini topun önüne atarak tehlikeyi önleyen orta saha artık görevi kolay kolay bırakmayacağının sinyalini verdi.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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