Topal’dan süper dönüş
İki hafta öncesine kadar kadro dışı kalacağı söylenen tecrübeli futbolcu, yeniden doğdu. Antalya maçındaki istatistikleriyle ‘Artık formayı bırakmam’ mesajı verdi
YERDEN, HAVADAN ÇALIŞTI
Sarı-lacivertli takımın en çok top çalan (6), en fazla hava topu kazanan (6) ismi olmasının dışında, 2 kez top kapıp, 3 defa da tehlikeli pozisyon uzaklaştırdı. Maç içinde kullandığı 5 uzun pasın 2'sinde isabet sağladı. Özellike Samuel Eto'o'nun yakaladığı gol pozisyonunda kendini topun önüne atarak tehlikeyi önleyen orta saha artık görevi kolay kolay bırakmayacağının sinyalini verdi.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:00
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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