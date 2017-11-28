 ‘Suni’den sonra tufan! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    ‘Suni’den sonra tufan!

    ‘Suni’den sonra tufan!
    Fenerbahçe Teknik Direktörü 'ın 8'inci haftadaki "Galatasaray'la aradaki 8 puanlık fark suni" sözünün ardından geçen 5 maçlık sürede zirveyle fark 2 puan azaldı. Kocaman'ın o açıklamasından sonra Galatasaray 8, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 6 puan kaybetti.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
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