Soldado'da tedirgin bekleyiş
Fenerbahçe'nin, Antalya deplasmanında sakatlığı nedeniyle 9 dakika oyunda kalabilen Saldado'nun kesin durumunun yarın (çarşamba) belli olacağı öğrenildi.
İspanya'da geçen sezon Villareal'da sağ diz çapraz bağlarının kopması yüzünden 6 ay forma giyemeyen yıldız golcünün, aynı yerden sorun yaşadığı, ancak MR sonucu sonrası kesin teşhisin konulabileceği bildirildi. Antalya önünde darbe almamasına rağmen yere çöken Soldado'nu, Cruicate Ligament Rupture denilen sıkıntı yüzünden, ödem oluşunca bile büyük ağrı çektiği ileri sürüldü. İspanya'da kayınvalidesinin cenazesine katılan İspanyol golcünün ilk MR sonuçlarında ödem tespit edildi ve ikinci MR'a göre durumumun netleşeceği vurgulandı. Soldado'nun aynı çapraz bağlarındaki sıkıntısının ameliyatı gerektirmediği de vurgulandı. Golcü oyuncu Kasımpaşa önünde risk edilemeyecek.
Bu durumda Janssen'ın cezalı, Fernandao'nun ise sakat olması yüzünden Robin van Persie'nin aylar sonra forma giyebileceği, ancak Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın kesin bir karar vermediği de ifade edildi. Önce kupada Adana Demirspor maçı hafta sonunda ise Kasımpaşa karşılaşması oynanacak.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:17
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Artık böyle Valbuena
Toplam 9
Yorum
alper bütün mevzu aykutun başarılı insanları çekememesi hazmedememesidir.
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Jürgen Klopp: ''G.Saray büyük takım ama...''
Toplam 2
Yorum
Hassabeyi Tudor efendi den akşam ki kupa maçın da Celil Yüksel (Önlibero) Atalay Babacan Sunday Alimi (Forvet) isimlerine şans verilmesini bekliyoruz!
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Gençler avantajı kaptı
Toplam 1
Yorum
kars36 ama ezilmedi kars36
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