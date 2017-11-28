Soldado için umut
MR’ın da arka adalesinde ödem ve gerilme tespit edildi. Kasımpaşa karşısında oynama ihtimali var
DURUMU ÇOK CİDDİ DEĞİL
Maçtan sonra apar topar hastaneye götürülerek MR'ı çekilen Soldado'nun, yapılan tetkiklerde arka adalesinde ödem ve gerilme oluştuğu tespit edildi. Kayınvalidesinin cenazesi için İspanya'ya giden tecrübeli forvetin durumunun çok ciddi olmadığı ve tedavisine dönüşte başlanacağı belirtilirken, Kasımpaşa maçına yetişme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:57
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gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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