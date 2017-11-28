 Soldado için umut – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    için umut

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    MR’ın da arka adalesinde ödem ve gerilme tespit edildi. Kasımpaşa karşısında oynama ihtimali var

    Antalya'da oyuna sonradan girip 9 dakika oyunda kaldıktan sonra sakatlanıp çıkan Soldado, Janssen'in cezalı duruma düştüğü Kasımpaşa maçı öncesi moralleri bozdu. Ancak İspanyol forvetin bu zorlu mücadelede oynama umudu doğdu.

    DURUMU ÇOK CİDDİ DEĞİL
    Maçtan sonra apar topar hastaneye götürülerek MR'ı çekilen 'nun, yapılan tetkiklerde arka adalesinde ödem ve gerilme oluştuğu tespit edildi. Kayınvalidesinin cenazesi için İspanya'ya giden tecrübeli forvetin durumunun çok ciddi olmadığı ve tedavisine dönüşte başlanacağı belirtilirken, Kasımpaşa maçına yetişme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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