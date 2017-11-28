Lucas Lima'yı kaptılar

Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 senedir, Beşiktaş'ın ise son dönemde kadrosuna katmak istediği Lucas Lima tercihini yaptı. 27 yaşındaki oyuncu ülkesi Brezilya'da kaldı ve Palmeiras'la 5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Yıldız oyuncunun dün öğle saatlerinde Palmeiras'la ön sözleşme imzaladığı ve 31 Aralık tarihine kadar Santos'ta kalmaya devam edeceği öğrenildi.







Brezilya basını, Neymar Jr.'ın babası, Lima'nın da menajeri olan Neymar da Silva Santos ile Palmeiras'lı yetkililerin bir araya geldiği görüntüleri transfer haberiyle birlikte kısa süre önce servis etti.







NE KADAR KAZANACAK?

Lucas Lima imzaladığı sözleşme karşılığında 5 milyon dolar imza parası alacak. Başarılı 10 numara Yeşil Beyazlılar'dan yıllık 2,5 milyon dolar kazanacak. Lima daha önce Türk basınına verdiği bir röportajda Fenerbahçeli taraftarlardan mesajlar aldığını, Türkiye'de oynamak istediğini hatta Alexde Souza gibi bir efsane olmak istediğini belirtmişti.