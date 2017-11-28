 Lucas Lima'yı kaptılar – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    'yı kaptılar

    Lucas Lima'yı kaptılar

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Brezilyalı yıldız , ile 5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

    Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 senedir, Beşiktaş'ın ise son dönemde kadrosuna katmak istediği tercihini yaptı. 27 yaşındaki oyuncu ülkesi Brezilya'da kaldı ve 'la 5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

    Yıldız oyuncunun dün öğle saatlerinde Palmeiras'la ön sözleşme imzaladığı ve 31 Aralık tarihine kadar Santos'ta kalmaya devam edeceği öğrenildi.



    Brezilya basını, Neymar Jr.'ın babası, Lima'nın da menajeri olan Neymar da Silva Santos ile Palmeiras'lı yetkililerin bir araya geldiği görüntüleri transfer haberiyle birlikte kısa süre önce servis etti.



    NE KADAR KAZANACAK?
    Lucas Lima imzaladığı sözleşme karşılığında 5 milyon dolar imza parası alacak. Başarılı 10 numara Yeşil Beyazlılar'dan yıllık 2,5 milyon dolar kazanacak. Lima daha önce Türk basınına verdiği bir röportajda Fenerbahçeli taraftarlardan mesajlar aldığını, Türkiye'de oynamak istediğini hatta Alexde Souza gibi bir efsane olmak istediğini belirtmişti.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:13
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