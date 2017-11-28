 Lima’da rakip Palmeiras – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Lima’da rakip Palmeiras

    Lima’da rakip Palmeiras
    Fenerbahçe'nin ara transferde kadroya katmak istediği 'da en ciddi rakibin Palmerias olduğu bildirildi. 2017'nin sonunda sözleşmesinin bittiği Santos'tan ayrılacak olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, daha önce ülke dışına çıkmadığı için Fenerbahçe-Palmerias tercihi konusunda zorlandığı ifade edildi. Brezilya'nın en yetenekli sol ayaklı yıldızlarından biri kabul edilen Lima için Beşiktaş da devreye girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. F.Bahçe, Lima'yı transfer ederse bonservis ücreti ödemeyecek.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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