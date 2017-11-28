Kartal'ın yıldızları tribünde
Beşiktaş'ın Manisaspor'la oynadığı karşılaşmada kadroda yer almayan Fabri, Pepe, Quaresma ve Tosic mücadeleyi tribünden izledi.
Fabri, Pepe, Quaresma ve Tosic, takımlarını tribünden desteklerken, Negredo'nun attığı 5. golde ilginç bir an yaşandı. Negredo'nun ikinci yarıda kaydettiği golün ardından stat hoparlöründe İspanyol matador müziği çalarken, stadyumda bulunan ekranda ise Negredo'nun yerine Quaresma'nın ismi yazdı. Tribünde bulunan Quaresma da yanlışlığı fark etti ve durumu tebessümle karşıladı.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:17
-
Artık böyle Valbuena
Toplam 9
Yorum
alper bütün mevzu aykutun başarılı insanları çekememesi hazmedememesidir.
-
Jürgen Klopp: ''G.Saray büyük takım ama...''
Toplam 2
Yorum
Hassabeyi Tudor efendi den akşam ki kupa maçın da Celil Yüksel (Önlibero) Atalay Babacan Sunday Alimi (Forvet) isimlerine şans verilmesini bekliyoruz!
-
Gençler avantajı kaptı
Toplam 1
Yorum
kars36 ama ezilmedi kars36
Kartal'ın yıldızları tribünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.