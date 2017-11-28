Janssen: Sebebi öz güven

TAKIMIN Hollandalı yıldızı Janssen, son haftalarda gelen zaferleri yükselen öz güvenlerine bağladı. Zorlu bir maçtan daha 3 puanla ayrıldıklarını dile getiren 23 yaşındaki santrfor, "Sivas karşılaşmasından sonra böyle bir zafer devam etmek çok önemliydi. Bu hızı koruyarak devre arasına ulaşmamız gerek" ifadelerini kullandı.