 Janssen: Sebebi öz güven – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Janssen: Sebebi öz güven

    Janssen: Sebebi öz güven
    TAKIMIN Hollandalı yıldızı Janssen, son haftalarda gelen zaferleri yükselen öz güvenlerine bağladı. Zorlu bir maçtan daha 3 puanla ayrıldıklarını dile getiren 23 yaşındaki santrfor, "Sivas karşılaşmasından sonra böyle bir zafer devam etmek çok önemliydi. Bu hızı koruyarak devre arasına ulaşmamız gerek" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:05
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