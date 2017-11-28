Henüz ‘Alex’ değil
Ben bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Önce kendi işini yapacak, sonra takımın saygısını kazanacak.
Giuliano'nun ayakta kalması tabii ki önemli. Ama daha da önemlisi skoru değiştiren adam olması.
Fenerbahçe bu bonservis ücretini gol ve asist için ödedi. Bunu yaptığı sürece herkes ona bayılır. Alex olma yükünü onun omuzlarına koyamayız. O etkiyi sağlayabilmesi için takımın da Alex geldiği zamanki gibi olması gerekir öncelikle.
Mini yorum: Mert AYDIN
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:04
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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