 Henüz ‘Alex’ değil – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Henüz ‘Alex’ değil

    Henüz ‘Alex’ değil
    Giuliano'nun Fenerbahçe'de Alex etkisi yapıp yapmayacağı konuşulmaya başlandı.
    Ben bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Önce kendi işini yapacak, sonra takımın saygısını kazanacak.
    Giuliano'nun ayakta kalması tabii ki önemli. Ama daha da önemlisi skoru değiştiren adam olması.
    Fenerbahçe bu bonservis ücretini gol ve asist için ödedi. Bunu yaptığı sürece herkes ona bayılır. Alex olma yükünü onun omuzlarına koyamayız. O etkiyi sağlayabilmesi için takımın da Alex geldiği zamanki gibi olması gerekir öncelikle.

    Mini yorum: Mert AYDIN
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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