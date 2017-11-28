 Hedef en az 40 bin taraftar – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Hedef en az 40 bin taraftar

    Hedef en az 40 bin taraftar
    Beşiktaş - Galatasaray derbisinden çıkacak sonuca göre zirveye 3 puan yaklaşma ihtimali olan sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa maçını dolu tribünler önünde oynamayı hedefliyor. Taraftarlar ise şimdiden organize olmaya başladı. Bugün divan kurulu üyeleri için satışa sunulacak olan biletler, yarın kart sahipleri, perşembe günü de genel satışa çıkacak. Fiyatlar 54 TL ile 430 TL arasında olacak. Fenerbahçe yönetimi, maça en az 40 bin taraftar bekliyor.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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