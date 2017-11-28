 Göze göz dişe diş – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Göze göz dişe diş

    Göze göz dişe diş

    Yavaş yavaş alıştığı Süper Lig’in mücadeleci tarzına uyum sağladığını kaydeden sambacı, “Burada sadece ayakta kalanlar başarılı olur. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum” dedi

    Fenerbahçe'ye Antalya'da 3 puanı getiren soyunma odasında yüzü en çok gülen isimdi. Brezilyalı futbolcu, sevincini tüm arkadaşlarıyla paylaşıp takıma iyice alıştığını gösterdi. Tecrübeli yıldız, yükselen formunun nedenini ise oyun stilini değştirmesine bağladı. Süper Lig'in mücadeleci havasına alıştığını ve kendisini bu yönde değiştirdiğini dile getiren 27 yaşındaki orta saha, "Burada sadece ayakta kalarak başarılı olunabileceğini gördüm. Henüz performansımın yüzde 70'indeyim. Kendimi tanıyorum ve bunu daha yukarılara çıkarabileceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.

    Sevginin karşılığı gol atmak
    "Benim için sadece oynamak değil, gol atmak da o kadar önemli" diyen , taraftarların ilgisinden oldukça memnun olduğunu kaydederek "Bu sevginin karşılığını sadece goller atarak verebileceğimi düşünüyorum. O yüzden gol atınca ve kazanınca ekstra mutlu oluyorum" şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin deplasmanda attığı son 4 golün 3'üne adını yazdıran sambacı, 5 gol, 1 asistlik performansıyla sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu durumunda.

    Emre BOL
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göze göz dişe diş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.