Göze göz dişe diş
Yavaş yavaş alıştığı Süper Lig’in mücadeleci tarzına uyum sağladığını kaydeden sambacı, “Burada sadece ayakta kalanlar başarılı olur. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum” dedi
Sevginin karşılığı gol atmak
"Benim için sadece oynamak değil, gol atmak da o kadar önemli" diyen Giuliano, taraftarların ilgisinden oldukça memnun olduğunu kaydederek "Bu sevginin karşılığını sadece goller atarak verebileceğimi düşünüyorum. O yüzden gol atınca ve kazanınca ekstra mutlu oluyorum" şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin deplasmanda attığı son 4 golün 3'üne adını yazdıran sambacı, 5 gol, 1 asistlik performansıyla sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu durumunda.
Emre BOL
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 04:06
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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