 Gol yükü orta sahanın omuzlarında – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Gol yükü orta sahanın omuzlarında

    Gol yükü orta sahanın omuzlarında

    Sarı-lacivertli takımın bu sezon attığı 26 golün 16’sında orta saha oyuncularının imzası var. Forvetlerin 5 gol bulduğu Fener’de savunmacıların katkısı ise 4 gol

    Sarı-lacivertli takımın bu sezon Süper Lig'deki gol yükünü orta saha oyuncuları çekiyor. 13 haftalık periyotta rakip fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe'de bu gollerin 16'sına orta sahalar imza attı. Giuliano 5, Ozan Tufan ve Valbuena 3'er, Nabil Dirar ve Alper Potuk 2'şer, Josef de Souza ise 1 gol kaydetti. Sanrtforlar ise beklentiyi fazla karşılayamadı. Forvetlerden Roberto Soldado 3, Vincent Janssen ise 2 kez rakip fileleri havalandırabildi. Savunmaların gole katkısı da neredeyse forvetler kadar oldu. Stoper Martin Skrtel 2, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım ise birer gol kaydetti. Fenerbahçe'nin bu sezon bulduğu gollerden birini ise Gençlerbirliği forması giyen Halil İbrahim Pehlivan kendi kalesine attı.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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