Geçti o günler

Herkes ligi eskisi gibi kolay zannediyor. Artık öyle bir takımın alıp götürdüğü yıllar geride kaldı. Şimdi bütün takımlar güçlü

Ligde önce Sivas ardından Antalya'yı yenerek ikide iki yapan Fenerbahçe'de yüzler gülerken, kritik kurtarışlarıyla galibiyette büyük pay sahibi olan Volkan Demirel dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Kötü günleri atlattıklarını belirten Volkan, "Bizim en büyük şanssızlığımız bütün oyuncu grubunun birden formsuz oluşuydu. Şimdi işler değişti. Takımda şu anda şampiyon olduğumuz yıllardaki hava var" dedi.



Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının eskisi gibi olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Herkes ligi eskisi gibi kolay zannediyor. Artık öyle bir takımın alıp götürdüğü yıllar geride kaldı. Şimdi bütün takımlar güçlü, herkes herkesten puan alıyor. Biz kalan maçlarımızı kazanırsak ilk yarı bittiğinde çok farklı noktalarda olabiliriz. Bizim şu sıralar iyi oyundan ziyade sonuç almaya ihtiyacımız var."