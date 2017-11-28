Geçti o günler
Herkes ligi eskisi gibi kolay zannediyor. Artık öyle bir takımın alıp götürdüğü yıllar geride kaldı. Şimdi bütün takımlar güçlü
Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının eskisi gibi olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Herkes ligi eskisi gibi kolay zannediyor. Artık öyle bir takımın alıp götürdüğü yıllar geride kaldı. Şimdi bütün takımlar güçlü, herkes herkesten puan alıyor. Biz kalan maçlarımızı kazanırsak ilk yarı bittiğinde çok farklı noktalarda olabiliriz. Bizim şu sıralar iyi oyundan ziyade sonuç almaya ihtiyacımız var."
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 03:52
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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