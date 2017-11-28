FETÖ'nün oyunuydu
15 Temmuz’daki darbe girişiminin sportif ayağının 2006, 2009 ve 2011’de Fenerbahçe’ye karşı yapıldığını belirten Aziz Yıldırım, “Denizli’de 18 dakikada olmayacakları yaşadık” diye konuştu
Darbeye karşı çıktık
2011 yılında, 2006 ve 2009 yıllarında yapılan operasyonları darbe girişimine benzeten Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "3 Temmuz büyük operasyonunda 'Fenerbahçe'yi yok etmeye' çalıştılar. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da Türkiye'ye kast ettiler. O dönem F.Bahçe'nin önderliğini hatırlayın. Sokaklara inip darbeye karşı çıktık. F.Bahçe, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bu ülkenin varlığı için her şeyini ortaya koymuştur. Ben de Fenerbahçeli olarak onur ve şeref duyuyorum" dedi.
2006'DA NE OLMUŞTU?
2005-2006 sezonunun son haftasına Fenerbahçe ile Galatasaray 80'er puanla girmişti. F.Bahçe, Denizli'yi deplasmanda yense ikili averaj gereği şampiyonluğunu ilan ediyordu. Galatasaray, Ali Sami Yen'de Kayseri'yi yenmişti. Denizli'deki maç atılan konfetilerden dolayı 18 dakika uzamış, F.Bahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray o sezonu şampiyon tamamladı.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 04:06
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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