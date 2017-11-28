 FETÖ'nün oyunuydu – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    FETÖ'nün oyunuydu

    FETÖ'nün oyunuydu

    15 Temmuz’daki darbe girişiminin sportif ayağının 2006, 2009 ve 2011’de Fenerbahçe’ye karşı yapıldığını belirten , “Denizli’de 18 dakikada olmayacakları yaşadık” diye konuştu

    F.Bahçe Başkanı , Denizli Fenerbahçe Spor Kulübü Şube açılışı için düzenlenen lansman gecesine katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada 2005-2006 sezonunda son hafta Galatasaray'a kaptırılan şampiyonlukla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Gecede yaptığı konuşmada o dönem Denizli'de oynanan karşılaşmadan bahseden , "2004-2005 yılında Denizlispor maçında iki hafta öncesinden mutluyduk. Bir yıl sonra berabere kalarak emeğimizi harcadık. Şampiyonluğumuzu kaybettik. 18 dakika uzatılan maçta sporda olmayacakları yaşadık. O günleri yaşatanlar, spormuş gibi doğru olduğunu savundular. Çok yanlışlar yapıldı. FETÖ'nün F.Bahçe içinde çalıştığı zamanlardı" ifadesini kullandı.

    Darbeye karşı çıktık
    2011 yılında, 2006 ve 2009 yıllarında yapılan operasyonları darbe girişimine benzeten Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "3 Temmuz büyük operasyonunda 'Fenerbahçe'yi yok etmeye' çalıştılar. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da Türkiye'ye kast ettiler. O dönem F.Bahçe'nin önderliğini hatırlayın. Sokaklara inip darbeye karşı çıktık. F.Bahçe, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bu ülkenin varlığı için her şeyini ortaya koymuştur. Ben de Fenerbahçeli olarak onur ve şeref duyuyorum" dedi.

    2006'DA NE OLMUŞTU?
    2005-2006 sezonunun son haftasına Fenerbahçe ile Galatasaray 80'er puanla girmişti. F.Bahçe, Denizli'yi deplasmanda yense ikili averaj gereği şampiyonluğunu ilan ediyordu. Galatasaray, Ali Sami Yen'de Kayseri'yi yenmişti. Denizli'deki maç atılan konfetilerden dolayı 18 dakika uzamış, F.Bahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray o sezonu şampiyon tamamladı.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:06
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