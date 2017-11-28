Biraz daha işi sıkı tutalım
Takımına izin vermeyen sarı-lacivertli hoca, “Şampiyonluktan söz etmek istiyorsak devrede kalan 4 maçı da kazanmak zorundayız. Biraz daha dişimizi sıkalım. Herkes fedakarlık yapsın” dedi
HER MAÇ FİNAL
Oyuncularının yüzünün düştüğünü gören Kocaman, mini bir toplantı yapıp, "Dinlenmeye zamanımız yok. Adeta sırat köprüsünden geçiyoruz. Daha çok çalışıp sürekli üzerine koymalıyız" dedi. Önlerinde çok önemli maçlar olduğunu hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Büyük-küçük, zayıfgüçlü diye takım yok. Her maç zorlu, her maç final. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Şampiyonluktan söz etmek istiyorsak, devrede kalan 4 maçı da kazanmalıyız. Biraz daha dişimizi sıkalım. Herkes biraz daha fazla fedakarlık yapsın" diye konuştu.
Emre BOL
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:58
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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