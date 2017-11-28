 Biraz daha işi sıkı tutalım – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Biraz daha işi sıkı tutalım

    Biraz daha işi sıkı tutalım

    Takımına izin vermeyen sarı-lacivertli hoca, “Şampiyonluktan söz etmek istiyorsak devrede kalan 4 maçı da kazanmak zorundayız. Biraz daha dişimizi sıkalım. Herkes fedakarlık yapsın” dedi

    Sivasspor'dan sonra Antalyaspor'u da yenip iki haftada 6 puan toplayan Fenerbahçe, umutlarını yitirmişken yeniden şampiyonluk havasına girdi. Camiada herkes kenetlendi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular tam bir dayanışma içinde. ise işi daha sıkı tutmaya başladı. Ciddiyeti elden bırakmayan sarılacivertli hoca, en ufak bir rehavete bile göz yummuyor. Kocaman, yarın kupada Adana Demirspor ile oynayacakları kupa maçı hazırlıklarını ara vermeden başlattı. İzin yapmayı bekleyen futbolcular ise hayal kırıklığı yaşadı.

    HER MAÇ FİNAL
    Oyuncularının yüzünün düştüğünü gören Kocaman, mini bir toplantı yapıp, "Dinlenmeye zamanımız yok. Adeta sırat köprüsünden geçiyoruz. Daha çok çalışıp sürekli üzerine koymalıyız" dedi. Önlerinde çok önemli maçlar olduğunu hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Büyük-küçük, zayıfgüçlü diye takım yok. Her maç zorlu, her maç final. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Şampiyonluktan söz etmek istiyorsak, devrede kalan 4 maçı da kazanmalıyız. Biraz daha dişimizi sıkalım. Herkes biraz daha fazla fedakarlık yapsın" diye konuştu.

    Emre BOL
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:58
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