 Artık böyle Valbuena – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Artık böyle

    Artık böyle Valbuena

    Kocaman, Antalya’da yedek soyundurduğu Fransız yıldızı bundan sonra da böyle kullanacak. Temposu yükselene kadar hamle oyuncusu olarak kalacak

    Mathieu , 5 gol-1 asistli Giuliano ile birlikte 3 gol-4 asistle Fenerbahçe'nin skora en çok katkı yapan ismi. Osmanlı maçında sakatlandı ve Sivas'a karşı oynamadı. Antalya'da ise tamamen iyileşmesine rağmen maça yedek başladı. Aatıf'ı ilk 11'de başlatan Aykut Kocaman'ın bu kararı, "Sakatlıktan yeni çıktığı için hoca herhalde Valbuena'yı riske etmek istemedi" diye yorumlandı.

    Ancak gerçek öyle değil. Bu tamamen bir tercihten kaynaklandı. Sarı-lacivertli hoca, 60-70'lerde oyundan düşen ve takım savunmasını zaafa uğratan Fransız yıldızı bundan sonra böyle kullanma kararı aldı. Yani Valbuena artık bir hamle oyuncusu. Tabii değişip kendini geliştirene kadar... Kocaman'ın, "Bu, Valbuena için alınmış bir karar değil, herkes için geçerli" dediği belirtildi.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:50
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