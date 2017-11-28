Artık böyle Valbuena
Kocaman, Antalya’da yedek soyundurduğu Fransız yıldızı bundan sonra da böyle kullanacak. Temposu yükselene kadar hamle oyuncusu olarak kalacak
Ancak gerçek öyle değil. Bu tamamen bir tercihten kaynaklandı. Sarı-lacivertli hoca, 60-70'lerde oyundan düşen ve takım savunmasını zaafa uğratan Fransız yıldızı bundan sonra böyle kullanma kararı aldı. Yani Valbuena artık bir hamle oyuncusu. Tabii değişip kendini geliştirene kadar... Kocaman'ın, "Bu, Valbuena için alınmış bir karar değil, herkes için geçerli" dediği belirtildi.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 03:50
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
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idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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