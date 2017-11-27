Yıldız futbolcuda ödem tespit edildi!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'la yaptığı maçta sakatlanan İspanyol futbolcu Roberto Soldado'nun, dizinde yoğun ödem tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten, sakatlığı bulunan futbolcuların durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, sol dizinden sakatlanan Soldado'nun MR'sinde yoğun ödem tespit edildiği ve tedaviye başlandığı ifade edildi.
İspanya'ya giden Soldado'ya ülkesinden döndükten sonra tekrar MR çekileceği ve futbolcunun Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık'ta Kasımpaşa ile yapılacak maçta oynayıp oynamayacağına bir gün önceki kontrolde karar verileceği aktarıldı.
Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Fernandao'nun saha koşularına başladığı, Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.
Açıklamada, takımla çalışmalarını sürdüren Robin van Perise'nin ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın görev vermesi halinde Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında çarşamba günü Adana Demirspor ile yapılacak mücadelede forma giyebileceği kaydedildi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:11
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Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
dadas erzurumspor bunları yenecek gorun bakın
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Tek namağlup Fenerbahçe
Toplam 1
Yorum
fb hoca one gecıp fark yapıyorsun sonrada kabus yasıyoruz hocam bu sorunu bır an coz
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Ameliyat beklesin!
Toplam 6
Yorum
öğretici hiç önlem almıyorsunuz ! maça çıkarken şunun formasının önüne ve arkasına, dikkat kırılacak eşya bantı yapıştırın !
Yıldız futbolcuda ödem tespit edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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