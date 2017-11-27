Tek namağlup Fenerbahçe

Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi Fenerbahçe oldu. İlk periyodu 24-15 kazanan sarı-lacivertliler ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 50-33 önde giren taraf oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında bambaşka bir Hatay Büyükşehir Belediyespor vardı. Üçüncü periyotta ev sahibi ile başa baş oyun ortaya koyan Hataylı basketbolcular, maçın final periyodunda çok farklı bir görüntü ortaya koydu. 20 sayılık farkı kapatarak oyuna ortak olan ve maçı kazanma noktasına gelen mavi-beyazlılar başarılı olamayınca sahadan 86-84 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Hatay'dan 21 sayı ile Abdelkader olurken ev sahibi ekipte Ana Dabovic 18 sayı attı.