 Tek namağlup Fenerbahçe – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tek namağlup Fenerbahçe

    Tek namağlup Fenerbahçe

    Kadınlar Basketbol Ligi’nin iki namağlup takımın karşı karşıya geldiği mücadelede Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe’ye mağlup oldu. Metro Enerji Salonu’nda oynanan mücadeleyi Hatay’ın melekleri 86-84 kaybederek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

    Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi Fenerbahçe oldu. İlk periyodu 24-15 kazanan sarı-lacivertliler ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 50-33 önde giren taraf oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında bambaşka bir Hatay Büyükşehir Belediyespor vardı. Üçüncü periyotta ev sahibi ile başa baş oyun ortaya koyan Hataylı basketbolcular, maçın final periyodunda çok farklı bir görüntü ortaya koydu. 20 sayılık farkı kapatarak oyuna ortak olan ve maçı kazanma noktasına gelen mavi-beyazlılar başarılı olamayınca sahadan 86-84 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Hatay'dan 21 sayı ile Abdelkader olurken ev sahibi ekipte Ana Dabovic 18 sayı attı.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tek namağlup Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.