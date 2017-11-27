Tek namağlup Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Ligi’nin iki namağlup takımın karşı karşıya geldiği mücadelede Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe’ye mağlup oldu. Metro Enerji Salonu’nda oynanan mücadeleyi Hatay’ın melekleri 86-84 kaybederek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi Fenerbahçe oldu. İlk periyodu 24-15 kazanan sarı-lacivertliler ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 50-33 önde giren taraf oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında bambaşka bir Hatay Büyükşehir Belediyespor vardı. Üçüncü periyotta ev sahibi ile başa baş oyun ortaya koyan Hataylı basketbolcular, maçın final periyodunda çok farklı bir görüntü ortaya koydu. 20 sayılık farkı kapatarak oyuna ortak olan ve maçı kazanma noktasına gelen mavi-beyazlılar başarılı olamayınca sahadan 86-84 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Hatay'dan 21 sayı ile Abdelkader olurken ev sahibi ekipte Ana Dabovic 18 sayı attı.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:31
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Çok para harcanarak iyi bir kadro kuruldu ancak eksikleri var.Tudor sizi aldatmasın.Diğer takımlar devamlı puan kaybettiği için GS lider.
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Babel'den gündem yaratan açıklamalar
Toplam 5
Yorum
Kartalcan zaten Babel'e diyecegimiz yok. Senol hoca Porto maçinda külübeye hiç oturmadi. Malatya maçina son 10 dk ayaklandi. Taktik müdahale yok yani
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Beşiktaş, Kupa'da moral arıyor
Toplam 1
Yorum
türk güneşle tudor adam gibi adamlar.
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