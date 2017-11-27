 Soldado’ya nazar değdi – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Soldado’ya nazar değdi

    Soldado’ya nazar değdi
    SİVASSPOR karşılaşmasında yaptığı hat-trick'le kahraman olan Roberto Soldado'ya nazar değdi. İspanyol oyuncu, maça yine sonradan 67. dakikada dahil oldu. Ancak kısa sürede beklenmedik bir sakatlık yaşayıp sadece 9 dakika sonra yerini Valbuena'ya. 32 yaşındaki futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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