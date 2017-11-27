SİVASSPOR karşılaşmasında yaptığı hat-trick'le kahraman olan Roberto Soldado'ya nazar değdi. İspanyol oyuncu, maça yine sonradan 67. dakikada dahil oldu. Ancak kısa sürede beklenmedik bir sakatlık yaşayıp sadece 9 dakika sonra yerini Valbuena'ya. 32 yaşındaki futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.