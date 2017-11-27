Fenerbahçe tırmanıyor

Çok eleştirilen Kocaman ve öğrencileri, Eto’o ve Nasri’li Antalyaspor’u deplasmanda Giuliano’nun golüyle devirip, averajla Beşiktaş’ın önüne geçti. Lider G.Saray ile de farkı tekrar 6’ya indirip zirve takibini sürdürdü

SÜPER Lig'e kötü bir giriş yapan Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda Giuliano'nun golüyle 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'ı averajla geçerek maç fazlasıyla 3. sıraya otururken (iki hafta önce 7. sıradaydı), lider Galatasaray ile de farkı yeniden 6 puana indirdi. Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenerek moral bulan Kanarya, Antalyaspor karşısında da takım olarak istekli ve etkili futboluyla göz doldurdu.



GOL 45'TE GELDİ

İlk yarıda Aatıf ve Janssen ile fırsatları kullanamayan Fenerbahçe, aradığı golü devre biterken buldu. Giuliano, Janssen'in pasını çaprazdan yerden bir vuruşla filelerle buluşturdu: 0-1. İkinci yarıda Antalyaspor beraberlik için yüklendi ancak Eto'o ve Nasri gününde olan Volkan'ı geçemedi. F.Bahçe de ikinci gol girişimlerinden sonuç alamayınca maç 1-0 sona erdi.



ZİNCİRİ KIRDI

Kanar ya, 30 Ağustos 2015'ten bu yana Antalyaspor'u ilk kez yendi. Sarı-lacivertliler, ligde rakibi ile oynadığı son 3 maçı kaybetmişti.