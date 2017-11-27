Fenerbahçe tırmanıyor
Çok eleştirilen Kocaman ve öğrencileri, Eto’o ve Nasri’li Antalyaspor’u deplasmanda Giuliano’nun golüyle devirip, averajla Beşiktaş’ın önüne geçti. Lider G.Saray ile de farkı tekrar 6’ya indirip zirve takibini sürdürdü
GOL 45'TE GELDİ
İlk yarıda Aatıf ve Janssen ile fırsatları kullanamayan Fenerbahçe, aradığı golü devre biterken buldu. Giuliano, Janssen'in pasını çaprazdan yerden bir vuruşla filelerle buluşturdu: 0-1. İkinci yarıda Antalyaspor beraberlik için yüklendi ancak Eto'o ve Nasri gününde olan Volkan'ı geçemedi. F.Bahçe de ikinci gol girişimlerinden sonuç alamayınca maç 1-0 sona erdi.
ZİNCİRİ KIRDI
Kanar ya, 30 Ağustos 2015'ten bu yana Antalyaspor'u ilk kez yendi. Sarı-lacivertliler, ligde rakibi ile oynadığı son 3 maçı kaybetmişti.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:03
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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