Denizli'den şampiyonluk iddiası

Mustafa Denizli, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi.

İşte Denizli'nin yorumu;



İLK POZİSYON GOL OLDU

"Gol yollarında kaliteli ayakların varsa rakibe göre daha kolay gol bulursun. Fenerbahçe'nin girdiği ilk net pozisyon gol oldu. Maçın temposu fena değildi. Fenerbahçe temposunu arttırdığı sürece yarışın içinde her zaman olur. Mücadelesi iyi bir maç oldu. Volkan Demirel olağanüstü kurtarışlar yapmadı ancak oyunun içinde yüksek konsantrasyonla vardı.

Giuliano oyun başında çok hareketliydi. Kendisinden beklendiği şeyleri gösterdi. Verimli oynadı. Fenerbahçe mücadele etti. Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ile birlikte yarışın içinde yer alacaktır.



F.BAHÇE'NİN ORTA SAHASI...

Büyük takımın farkı kötü oynarken kazanmaktır. Fenerbahçe bu sezon kötü oynarken kaybetti. F.Bahçe'nin orta sahasında çabuk çıkışlarda problem var. Esas dikkatimi çeken Antalyaspor'un orta sahasındaki büyük sorunlar.



VALBUENA'YA İHTİYAC VAR

Takımda risk alan tek futbolcu Valbuena. Bu maç bir kez daha gösterdi ki Fenerbahçe'nin bu tip futbolcuya ihtiyacı var. Janssen gibi hücumcuların mutlaka yardımcılara ihtiyacı var. Topu muhafaza ediyor, pas yapıyor ama destek yok. Fenerbahçe'de kontra yapacak futbolcu sayısı çok az. Alper ile yapabilirsin ancak elinde öyle bir futbolcu pek yok. Hızlı oyuncu gerekir.

Eto'o pozisyonu gole çevirseydi Fener'in stersini, sıkıntısını attırabilirdi. Genelde geriden gelen takımlar daha avantajlı olur.