Denizli'den şampiyonluk iddiası
Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin Atalyaspor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Mustafa Denizli, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi.
İşte Denizli'nin yorumu;
İLK POZİSYON GOL OLDU
"Gol yollarında kaliteli ayakların varsa rakibe göre daha kolay gol bulursun. Fenerbahçe'nin girdiği ilk net pozisyon gol oldu. Maçın temposu fena değildi. Fenerbahçe temposunu arttırdığı sürece yarışın içinde her zaman olur. Mücadelesi iyi bir maç oldu. Volkan Demirel olağanüstü kurtarışlar yapmadı ancak oyunun içinde yüksek konsantrasyonla vardı.
Giuliano oyun başında çok hareketliydi. Kendisinden beklendiği şeyleri gösterdi. Verimli oynadı. Fenerbahçe mücadele etti. Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ile birlikte yarışın içinde yer alacaktır.
F.BAHÇE'NİN ORTA SAHASI...
Büyük takımın farkı kötü oynarken kazanmaktır. Fenerbahçe bu sezon kötü oynarken kaybetti. F.Bahçe'nin orta sahasında çabuk çıkışlarda problem var. Esas dikkatimi çeken Antalyaspor'un orta sahasındaki büyük sorunlar.
VALBUENA'YA İHTİYAC VAR
Takımda risk alan tek futbolcu Valbuena. Bu maç bir kez daha gösterdi ki Fenerbahçe'nin bu tip futbolcuya ihtiyacı var. Janssen gibi hücumcuların mutlaka yardımcılara ihtiyacı var. Topu muhafaza ediyor, pas yapıyor ama destek yok. Fenerbahçe'de kontra yapacak futbolcu sayısı çok az. Alper ile yapabilirsin ancak elinde öyle bir futbolcu pek yok. Hızlı oyuncu gerekir.
Eto'o pozisyonu gole çevirseydi Fener'in stersini, sıkıntısını attırabilirdi. Genelde geriden gelen takımlar daha avantajlı olur.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:49
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Süleymanoğlu'nun kayıp kızı aranıyor!
Toplam 1
Yorum
kemal oyle anlasiliyor ki adam sag iken bu cocuga ne maddi ne de manevi bir katkisi olmamis, amac ne bilmiyorum ama adam arkasinda miras birakmadi
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Alper Potuk iddialı konuştu
Toplam 5
Yorum
sami 13 haftadir seni goremedik simdi mi gorecegiz, agzin degil ayaklarin konussun,
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Babel'den gündem yaratan açıklamalar
Toplam 2
Yorum
bjk Galatasaray açık futbol oynadığı için yeneceğiz doğru söylüyor.
Denizli'den şampiyonluk iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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