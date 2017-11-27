Bu nasıl karar ya?
Hakem Kalkavan, Josef’e yapılan faul sonrası Antalyalı oyuncuya sarı kart gösterdi ama serbest atışı da rakibe verdi. Aykut hoca karara böyle isyan etti
4. hakeme itiraz
Saha kenarında tedavi olan iki futbolcunun oyuna gireceği sırada karara oldukça şaşıran Kocaman, karşılaşmanın 4. hakeme dönerek "Sarı kartı Antalyalı futbolcu gördü ama faulü onlara verdi. Bu nasıl karar?" diyerek itiraz etti.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:51
-
G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
-
Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
-
''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
Bu nasıl karar ya? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.