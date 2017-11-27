Bu nasıl karar ya?

Hakem Kalkavan, Josef’e yapılan faul sonrası Antalyalı oyuncuya sarı kart gösterdi ama serbest atışı da rakibe verdi. Aykut hoca karara böyle isyan etti

MÜCADELENİN 15. dakikasında hakem Mete Kalkavan'ın verdiği bir karar teknik direktör Aykut Kocaman'ı çok şaşırttı. Charles ile Josef de Souza arasında yaşanan pozisyonun ardından Kalkavan, Charles'in yaptığı faul nedeniyle Antalyasporlu futbolcuya sarı kart gösterdi. Ancak serbest vuruşu da Antalyaspor'a verdi. Bunun nedeni olarak da ikili mücadele öncesinde Charles'e faul yapılması gösterildi.



4. hakeme itiraz

Saha kenarında tedavi olan iki futbolcunun oyuna gireceği sırada karara oldukça şaşıran Kocaman, karşılaşmanın 4. hakeme dönerek "Sarı kartı Antalyalı futbolcu gördü ama faulü onlara verdi. Bu nasıl karar?" diyerek itiraz etti.