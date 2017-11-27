Aziz Yıldırım: "FETÖ'nün F.Bahçe içindeki..."
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Denizli Fenerbahçe Spor Kulübü Şube açılışına katıldı. Açılışta Başkan Aziz Yıldırm'a güvercin hediye edildi.
Gecede yaptığı konuşmada Denizlispor maçlarından da bahseden Aziz Yıldırım, "2004-2005 yılında Denizlispor maçında iki hafta öncesinden mutluyduk. Bir yıl sonra beraber kalarak emeğimizi harcadık. Şampiyonluğumuzu kaybettik. 18 dakika uzatılan maçta sporda olmayacakları yaşadık. O günleri yaşatanlar, spormuş gibi doğru olduğunu savundular. Çok yanlışlar yapıldı. FETÖ'nün Fenerbahçe içinde çalıştığı zamanlardı. 2011 yılında, 2006 ve 2009 yılında yapılan operasyonlar girişimi gibi, 3 Temmuz büyük operasyonunda, Fenerbahçe'yi yok etme operasyonu başladı. 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe'nin önderliğini hatırlayın. Sokaklara çıkarak darbeye karşı çıktık. Fenerbahçe Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bu ülkenin varlığı için her şeyini ortaya koymuştur. Ben de Fenerbahçeli olarak onur ve şeref duyuyorum. Antalya galibiyeti ile de mutluyuz" dedi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:17
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
Aziz Yıldırım: "FETÖ'nün F.Bahçe içindeki..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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