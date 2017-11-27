 Alper’den çağrı – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Alper’den çağrı

    Alper’den çağrı
    MAÇIN son bölümlerinde oyuna dahil olan Alper Potuk, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçına tarafarları davet etti. Şampiyonluk potasına girdiklerini belirten Alper, "Şimdi derbi var ve biz de evimizde oynuyoruz. Taraftarı bekliyoruz. Derbide puan kayıpları olacak. Bu da bizim işimize yarayabilir" dedi.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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