Alper’den çağrı

MAÇIN son bölümlerinde oyuna dahil olan Alper Potuk, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçına tarafarları davet etti. Şampiyonluk potasına girdiklerini belirten Alper, "Şimdi derbi var ve biz de evimizde oynuyoruz. Taraftarı bekliyoruz. Derbide puan kayıpları olacak. Bu da bizim işimize yarayabilir" dedi.