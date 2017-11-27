Adım adım ilerliyoruz
Süper Lig’de zaman zaman sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Antalya’da kazanmak önemliydi. Tek golle de olsa sonuca gittik. Mücadeleden hiç vazgeçmeyeceğiz” dedi
Antalyaspor karşısında elimizden geleni yapmaya çalıştık. İyi olduğumuz ve kötü olduğumuz dakikalar var. Ama 90 dakika sonunda galip gelen taraf olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu. Ligin zirvesinde sert rüzgarlar estiğini ve liderliğe oturmak için çok çalıştıklarını ifade eden başarılı çalıştırıcı, "Adım adım ilerliyoruz. Zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşıyoruz ama son iki maçımızdan galibiyetle ayrılmayı başardık. Antalya'da kazanmak önemliydi. Tek golle de olsa sonuca gittik. Son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesinden hiç vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:56
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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