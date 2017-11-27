 Adım adım ilerliyoruz – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Adım adım ilerliyoruz

    Adım adım ilerliyoruz

    Süper Lig’de zaman zaman sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Antalya’da kazanmak önemliydi. Tek golle de olsa sonuca gittik. Mücadeleden hiç vazgeçmeyeceğiz” dedi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor'u mağlup ederek yollarına devam ettiklerini söyledi. Güney ekibi karşısında son yıllarda zorlandıklarını ve galip gelemediklerini hatırlatan Kocaman, "Antalya bizim için zorlu bir deplasman...

    Antalyaspor karşısında elimizden geleni yapmaya çalıştık. İyi olduğumuz ve kötü olduğumuz dakikalar var. Ama 90 dakika sonunda galip gelen taraf olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu. Ligin zirvesinde sert rüzgarlar estiğini ve liderliğe oturmak için çok çalıştıklarını ifade eden başarılı çalıştırıcı, "Adım adım ilerliyoruz. Zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşıyoruz ama son iki maçımızdan galibiyetle ayrılmayı başardık. Antalya'da kazanmak önemliydi. Tek golle de olsa sonuca gittik. Son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesinden hiç vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:56
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