 Soldado'ya nazar değdi! Maça girdikten 8 dakika sonra... – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Soldado'ya nazar değdi! Maça girdikten 8 dakika sonra...

    Soldado'ya nazar değdi! Maça girdikten 8 dakika sonra...

    Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Roberto Soldado, Antalyaspor karşısında 9 dakikada sakatlandı

    Fenerbahçe'de geçen hafta Sivasspor'a karşı hat-trick yapan Roberto Soldado'ya nazar değdi. Antalyaspor maçının 67. dakikasında Aatıf'ın yerine oyuna dahil olan İspanyol golcü, 76. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Soldado yerine sakatlığı geçen Mathieu Valbuena oyuna dahil oldu.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:28
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