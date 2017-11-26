Soldado'ya nazar değdi! Maça girdikten 8 dakika sonra...
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Roberto Soldado, Antalyaspor karşısında 9 dakikada sakatlandı
Fenerbahçe'de geçen hafta Sivasspor'a karşı hat-trick yapan Roberto Soldado'ya nazar değdi. Antalyaspor maçının 67. dakikasında Aatıf'ın yerine oyuna dahil olan İspanyol golcü, 76. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Soldado yerine sakatlığı geçen Mathieu Valbuena oyuna dahil oldu.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:28
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
Soldado'ya nazar değdi! Maça girdikten 8 dakika sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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