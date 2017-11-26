 Dilmen'den övgü: Mükemmel oynadı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Dilmen'den övgü: Mükemmel oynadı

    Dilmen'den övgü: Mükemmel oynadı

    Rıdvan Dilmen, Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.

    Ligin 13. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Antalya'daki maçın ilk 45 dakikasını Fenerbahçe 1-0 önde kapattı. Rıdvan Dilmen, Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesinin ilk devresini değerlendirdi.

    Rıdvan Dilmen'in Antalyaspor - Fenerbahçe ilk yarı yorumları:

    44 dakika boyunca, hemen hemen tamamını kaybetti topların Giuliano. Direk dibine bıraktı, iyi oyuncu. Fenerbahçe çok yüksek gol pozisyonu yaratabilecek bir takım değil. Fizik olarak iyice yukarıya doğru çıkmışlar. Fenerbahçe 3 tane daha transfer yapıp, zirve yarışına ortak olur.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:45
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