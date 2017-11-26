Dilmen'den övgü: Mükemmel oynadı
Rıdvan Dilmen, Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen'in Antalyaspor - Fenerbahçe ilk yarı yorumları:
44 dakika boyunca, hemen hemen tamamını kaybetti topların Giuliano. Direk dibine bıraktı, iyi oyuncu. Fenerbahçe çok yüksek gol pozisyonu yaratabilecek bir takım değil. Fizik olarak iyice yukarıya doğru çıkmışlar. Fenerbahçe 3 tane daha transfer yapıp, zirve yarışına ortak olur.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:45
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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