 Persie’yi hiç sevmem – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Persie’yi hiç sevmem

    Persie’yi hiç sevmem
    BAŞAKŞEHİR'in Togolu yıldızı Adebayor, Fransız basınına verdiği röportajda Van Persie için flaş sözler kullandı. So Foot gazetesine konuşan 33 yaşındaki forvet, Arsenal'de bir dönem birlikte oynadığı RvP hakkında, "Arsene Wenger beni planları arasında görmediğini söyledi. Çok şaşırmıştım çünkü takımda beni sevmeyen tek kişi Robin van Persie idi. Ben de onu sevmezdim" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:17
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