Mesut’u F.Bahçe’ye Almanlar da yazdı

ARSENAL ile sezon sonunda kontratı sona erecek olan Mesut Özil'in takımdaki geleceği konusunda iddialar devam ediyor. Bundesliga ekibi Schalke 04'ün yöneticisi Clemens Tönnies, yaptığı açıklamada Mesut'u yeniden takımda görmek istediklerini açıklarken, "Şartlar her iki taraf için uygun olursa bu transferden memnuniyet duyarız" dedi. Alman basını bu transferde Barcelona, Manchester United ve Fenerbahçe'nin de Schalke 04'e rakip olduğunu öne sürdü. Schalke, Türk yıldızın profesyonel olduğu kulüp.