Kupa biletinde indirimli fiyat

SARI-lacivertli takımın 29 Kasım Çarşamba günü Türkiye Kupası 5. eleme turunda oynayacağı Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıkıyor. Bugün divan kurulu üyeleri için ardından genel satışa çıkacak olan biletlerin fiyatı 32.50 TL ile 216 TL arasında değişiyor. Ligde son oynanan Sivasspor mücadelesi biletqalerini en düşük 54 TL'den satan Fenerbahçe, kupa maçı için indirime gitti.