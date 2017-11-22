Kocaman’ın zor kararı
Soldado formda, Neto ve Alper’in cezası bitti, Valbuena ise hızla iyileşiyor. Antalya maçının 11’i tam bir muamma
?Soldado Avrupa'da ilk 10'da
Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Soldado, Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde en çok hattrick yapan 8'inci oyuncu. Kariyerinde 7 kez bir maçta en az 3 gol atan 32 yaşındaki yıldız, Sivas'ı üçleyip Sergio Agüero (maç eksiğiyle) ve Harry Kane'i geride bıraktı
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Fenerbahçeli futbolcudan Porto'ya destek
Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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