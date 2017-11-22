 Kocaman’ın zor kararı – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kocaman’ın zor kararı

    Kocaman’ın zor kararı

    Soldado formda, Neto ve Alper’in cezası bitti, Valbuena ise hızla iyileşiyor. Antalya maçının 11’i tam bir muamma

    SİVAS maçı öncesi kadro kurmakta zorlanan Aykut Kocaman'ın elinde bu hafta çokça seçenek var. Cezası biten Neto ilk 11'e dönerse Antalya'da Neustadter dışarıda kalacak; ancak Rus stoper formda. Kocaman, ortada Mehmet Topal-Josef ikilisini bozmayacak; Ozan yine yedek kalacak. İsla zor ama Valbuena'nın maça yetişme ihtimali yüksek, iyileşse bile idman eksiği yüzünden oynamayabilir. Sivas'a 3 gol atan Soldado ise Janssen'in koltuğunu sallıyor. İkisinin bir arada oynaması ise Kocaman'ın düşünmediği bir seçenek. Sarılacivertli hoca, ilk 11 kararını maç günü verecek

    ?Soldado Avrupa'da ilk 10'da
    Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Soldado, Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde en çok hattrick yapan 8'inci oyuncu. Kariyerinde 7 kez bir maçta en az 3 gol atan 32 yaşındaki yıldız, Sivas'ı üçleyip Sergio Agüero (maç eksiğiyle) ve Harry Kane'i geride bıraktı
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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