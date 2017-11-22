Kocaman'ı korkutan G.Saray örneği

Fenerbahçe’de çift santrfor tartışması... Sivas maçını 18 dakika Janssen-Soldado ikilisiyle oynayan Aykut Kocaman, Antalya'da iki santrforla başlamak istiyor ama G.Saray'ın yaşadığı hezimet kafaları karıştırdı...

Fenerbahçe'de 4-1'lik Sivasspor galibiyeti sonrası hem mükemmel oynayan Janssen hem de üç gol atan Soldado, taraftarın büyük alkışını aldı. Sarılacivertli camiada, pazar günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesinde, "Bu maça çift forvetle çıkılır mı?" sorusunun yanıtı merakla beklenirken, teknik direktör Kocaman ve kurmayları, bu anlamda büyük sıkıntı yaşıyor. F.Bahçe Teknik Direktörü, iki golcüsüyle ilgili, "İki tane mükemmel atıcının sahada olması bizim için ideal olan" yorumunu yaparken, mücadelenin özellikle deplasmanda olması, teknik heyeti endişelendiren en önemli etken. Teknik heyet, deplasman maçlarında rakiplerin daha agresif olduğunu ve çift forvetle boşlukların artabileceğine inanıyor.



KOCAMAN NE DEMİŞTİ?

Kocaman, Sivas maçı sonrası çift forvet için, "Şu andaki oyuncu profilimiz sistemde farklı düşünmemizi sağlıyor. Ama çift forvete dönmeyi, bazı oyuncuları gerçek pozisyonlardan iterek yapabilirim. Kafamdaki şey; kalan 5 maçı kazanacak enerjiyi ortaya çıkarmak" demişti.