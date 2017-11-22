Kocaman'ı korkutan G.Saray örneği
Fenerbahçe’de çift santrfor tartışması... Sivas maçını 18 dakika Janssen-Soldado ikilisiyle oynayan Aykut Kocaman, Antalya'da iki santrforla başlamak istiyor ama G.Saray'ın yaşadığı hezimet kafaları karıştırdı...
KOCAMAN NE DEMİŞTİ?
Kocaman, Sivas maçı sonrası çift forvet için, "Şu andaki oyuncu profilimiz sistemde farklı düşünmemizi sağlıyor. Ama çift forvete dönmeyi, bazı oyuncuları gerçek pozisyonlardan iterek yapabilirim. Kafamdaki şey; kalan 5 maçı kazanacak enerjiyi ortaya çıkarmak" demişti.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:21
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Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Toplam 7
Yorum
hikmetglm BEŞİKTAŞI CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM BAŞAK ŞEHİRDE UEFA YOLUNDA BAŞARILAR DİLERİM
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Tosic kenara geldi
Toplam 1
Yorum
bjkli medel ilk hamlelerde çok iyi ama garanti görmediği işler yapıyor bu sıkıntı :(
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Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Toplam 7
Yorum
bjkli sağolsunlar
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