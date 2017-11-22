 Kadınların rakibi İspanyol Avenida – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kadınların rakibi İspanyol Avenida

    Kadınların rakibi İspanyol Avenida
    e FIBA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında bugün İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'yı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Grupta F.Bahçe 4, Avenida ise 3. sırada. Sarı-lacivertli takım geçen sezon rakibini 3 maç sonunda geçerek Dörtlü Final'e yükselmişti.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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