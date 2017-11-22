Kadın voleybolda deplasman yasağı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile F.Bahçe arasında bu sezon oynanacak karşılaşmalarda deplasman takımının taraftarları salona alınmayacak. Karar İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alın. İki takım arasında bu sezon ligdeki ilk maç Vakıf'ın sahasında cumartesi günü oynanacak.