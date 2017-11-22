Hazırlıklar kaldığı yerden devam

SİVAS galibiyetinin ardından bir günlük çalışma sonrası dünü izinli geçiren Fenerbahçe, bugün tekrar top başı yapacak. Sarılacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelerek, ligin 13. haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. Teknik direktör Aykut Kocaman maç provasını yaptıracak.