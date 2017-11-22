 Bak sen şu işe! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Bak sen şu işe!

    Bak sen şu işe!

    , İspanyolca dersleri almaya başlayınca, “İspanya’ya mı transfer oluyor?” dedikoduları yapılmıştı. Deportivo’nun yıldız futbolcuyu kiralamak istediği ortaya çıktı

    F.BAHÇE'de sezon başında yeni transferlere kaynak oluşturmak için 'ın satılması gündeme gelmişti. Milli futbolcunun adı İspanya'dan Valencia, Villarreal ve hatta Sevilla ile anılmıştı. Ozan, Fenerbahçe'nin takım tercümanı Deniz Sarıtaç'tan İspanyolca dersleri almaya başlayınca, dedikodular aldı başını gitti!

    Tam da bu dönemde Deportivo'nun Ozan'a talip olduğu iddiası gündeme düştü. İspanyol temsilcisinin, 22 yaşındaki yıldızı kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ileri sürüldü. İddialara göre Fenerbahçe yönetimi, tatmin edici bir ücret karşılığında Ozan'ı Deportivo'ya kiralık olarak vermeye sıcak bakıyor. Tabii Aykut Kocaman da onaylarsa. Ozan, Mehmet Topal'ın Sivas maçında yeniden ilk 11'e dönmesiyle bir anda kendini yedek kulübesinde bulmuştu.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:23
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