Bak sen şu işe!
Ozan Tufan, İspanyolca dersleri almaya başlayınca, “İspanya’ya mı transfer oluyor?” dedikoduları yapılmıştı. Deportivo’nun yıldız futbolcuyu kiralamak istediği ortaya çıktı
Tam da bu dönemde Deportivo'nun Ozan'a talip olduğu iddiası gündeme düştü. İspanyol temsilcisinin, 22 yaşındaki yıldızı kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ileri sürüldü. İddialara göre Fenerbahçe yönetimi, tatmin edici bir ücret karşılığında Ozan'ı Deportivo'ya kiralık olarak vermeye sıcak bakıyor. Tabii Aykut Kocaman da onaylarsa. Ozan, Mehmet Topal'ın Sivas maçında yeniden ilk 11'e dönmesiyle bir anda kendini yedek kulübesinde bulmuştu.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:23
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Fenerbahçeli futbolcudan Porto'ya destek
Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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