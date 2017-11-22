 Alves yedek kalmayı reddetti – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Alves yedek kalmayı reddetti

    Alves yedek kalmayı reddetti
    GLASGOW Rangers'ta forma giyen eski F.Bahçeli Bruno Alves yedek kalmayı reddedince büyük sorun oldu. Deneyimli stoper, takımının Hamilton ile oynadığı maç öncesi adını yedek listesinde görünce kulübede oturmayı reddetti. Krize yol açan durum sonrası Rangers'lı bazı taraftarlar Portekizli'nin gönderilmesi yönünde paylaşımlar yaptılar. Başka bir taraftar grubu ise Alves'in kenarda oturmasını hata olarak yorumladı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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