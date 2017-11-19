 Üçlü taarruz Kanarya'dan – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Üçlü taarruz Kanarya'dan

    Üçlü taarruz Kanarya'dan
    KANARYA, ilk yarının kalan bölümünde üst sıralar ile farkı ne kadar indirirse transferler de ona göre şekillenecek. Fenerbahçe yönetimi farkın kapanması veya azaltılması halinde tranferde düğmeye basacak. Mevkiler de belirlendi. Sarı-lacivertliler, sol bek, orta saha ve kanada tavkiye yapacak.

    İSİMLER BELİRLENDİ
    FENERBAHÇE devre arasında kadrosuna katmayı planladığı oyuncuların listesini hazırladı. Sol beke yapılacak takviyede öne çıkan isimler Lucas Digne ve Baba Rahman. Orta sahaya Davy Klaassen veya Emre Ekbaba düşünülüyor. Kanat-forvet için Narsingh ismi listenin ilk sırasında.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:29
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