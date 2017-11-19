Üçlü taarruz Kanarya'dan
İSİMLER BELİRLENDİ
FENERBAHÇE devre arasında kadrosuna katmayı planladığı oyuncuların listesini hazırladı. Sol beke yapılacak takviyede öne çıkan isimler Lucas Digne ve Baba Rahman. Orta sahaya Davy Klaassen veya Emre Ekbaba düşünülüyor. Kanat-forvet için Narsingh ismi listenin ilk sırasında.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:29
-
Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
-
Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
-
Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
Üçlü taarruz Kanarya'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.