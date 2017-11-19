Taraftarla güçlüyüz

Fenerbahçeli futbolcular, kaptan Volkan’ın öncülüğünde moral yemeği yedi. Tecrübeli isim “Bu durumdan taraftarıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle, hocasıyla el ele verip çıkacağız” dedi

KÖTÜ gidişatın ardından başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman'dan sonra futbolcular da birlik mesajı verdiler. Kaptan Volkan Demirel yeniden ipleri eline aldı ve takımı toplu halde yemeğe götürdü. Sivasspor maçı öncesi düzenlenen yemeğe teknik direktör Aykut Kocaman, asbaşkanlardan Ali Yıldırım ile Önder Fırat da katıldı. Yemek bir hayli keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşirken Demir Grup Sivasspor maçı öncesi moral de depolandı. Birlikteliği pekiştirmek adına düzenlenen yemekte Volkan Demirel, FB TV'ye açıklamalarda da bulundu.



'HERKES MAÇA GELSİN'

TARAFTARA çağrıda bulunan Volkan Demirel şunları söyledi "Tüm seyircilerimizi stadımıza bekliyoruz. Tek takım Fenerbahçe ise, bizi mutlu eden yer burası ise hep beraber destek vermeliyiz. Taraftar varken biz daha güçlüyüz. Evet onları üzüyoruz. İstedikleri gibi oynayamıyoruz ama bu durumdan hep birlikte çıkabiliriz. Taraftarıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle, hocasıyla el ele verip hep birlikte düzlüğe çıkarız. Daha önce bunları aşmış bir camiayız. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip futbolcu grubuna sahibiz"



'Saygı duyuyoruz'

VOLKAN Demirel bugünkü rakipleri Sivas'a da saygı duyduklarını belirtti. Deneyimli futbolcu "Artık rakibin kim olduğu değil bizim ne yaptığımız önemli. Sivas önemli bir rakip. En iyi analizi yaptık. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve 3 puanı alacağız" dedi.



