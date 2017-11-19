Taraftarla güçlüyüz
Fenerbahçeli futbolcular, kaptan Volkan’ın öncülüğünde moral yemeği yedi. Tecrübeli isim “Bu durumdan taraftarıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle, hocasıyla el ele verip çıkacağız” dedi
'HERKES MAÇA GELSİN'
TARAFTARA çağrıda bulunan Volkan Demirel şunları söyledi "Tüm seyircilerimizi stadımıza bekliyoruz. Tek takım Fenerbahçe ise, bizi mutlu eden yer burası ise hep beraber destek vermeliyiz. Taraftar varken biz daha güçlüyüz. Evet onları üzüyoruz. İstedikleri gibi oynayamıyoruz ama bu durumdan hep birlikte çıkabiliriz. Taraftarıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle, hocasıyla el ele verip hep birlikte düzlüğe çıkarız. Daha önce bunları aşmış bir camiayız. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip futbolcu grubuna sahibiz"
'Saygı duyuyoruz'
VOLKAN Demirel bugünkü rakipleri Sivas'a da saygı duyduklarını belirtti. Deneyimli futbolcu "Artık rakibin kim olduğu değil bizim ne yaptığımız önemli. Sivas önemli bir rakip. En iyi analizi yaptık. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve 3 puanı alacağız" dedi.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:04
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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