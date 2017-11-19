Tam zamanı şimdi

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Ligde 3 maçtır sahadan beraberlikle ayrılan F.Bahçe evinde Sivas’ı ağırlıyor. Teknik direktör Kocaman “Artık 3 puan almalıyız. Birlikte başaracağız” dedi
'CAMİAYA BORCUMUZ VAR'
SARI-lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman da kritik Sivasspor maçı öncesi oyuncularını motive etti. Deneyimli çalıştırıcı "Artık zamanı geldi. 3 puan almalıyız. Bunu hep birlikte başaracağız. Sizlere güveniyorum. Tek bir yürek gibi hareket edersek geçmişteki gibi yine her şeyin üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı. Futbolcuların da idmanda bir hayli hırslı olmaları dikkat çekti.
KANARYA'da Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında. 3'er kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustadter bugün de sarı görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Antalya deplasmanında forma giyemeyecekler.
23. randevu
İki takım geride kalan sezonlarda 22 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 14'ünü kazanırken, 4'ünde Sivasspor güldü. Fenerbahçe'nin 53 golüne, Yiğido 30 golle cevap verdi.
Son idmanı yaptı
SARI-lacivertliler, DG Sivasspor mücadelesi öncesi son antrenmanını gerçekleştirip maç saatini beklemeye koyuldu. Kanarya'da teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki çalışmada açma germenin ardından 5'e 2 top kapma idmanı gerçekleştirildi. Çalışma çift kale maçla sona erdi.
Yollar kapalı
ÜLKER Stadı'ndaki Fenerbahçe-DG Sivasspor maçı öncesinde emniyet birimleri de önlemlerini aldı. Maç günü tedbir amaçlı Recep Peker Caddesi ve Kördere Sokak 16.30'da araç trafiğine kapatılacak.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:03
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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