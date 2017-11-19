Tam zamanı şimdi

FENERBAHÇE'de Osmanlıspor karşılaşması sonrası ortalık karışmıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman istifa sinyali verirken, kadro dışıların da olacağı söyleniyordu. Milli arada ortam sakinleşti ve Kocaman görevinde kalırken, kadro dışı yaptırımı da uygulanmadı. Sarı-lacivertliler bugün kötü izleri silmek için Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Kanarya galibiyet serisinin ilk kıvılcımını yakmak için bu karşılaşmadan mutlak galibiyet bekliyor. Teknik direktör Aykut Kocaman da maç öncesi öğrencileriyle görüşme gerçekleştirdi.SARI-lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman da kritik Sivasspor maçı öncesi oyuncularını motive etti. Deneyimli çalıştırıcı "Artık zamanı geldi. 3 puan almalıyız. Bunu hep birlikte başaracağız. Sizlere güveniyorum. Tek bir yürek gibi hareket edersek geçmişteki gibi yine her şeyin üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı. Futbolcuların da idmanda bir hayli hırslı olmaları dikkat çekti.KANARYA'da Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında. 3'er kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustadter bugün de sarı görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Antalya deplasmanında forma giyemeyecekler.takım geride kalan sezonlarda 22 kez karşılaştı.bu maçların 14'ünü kazanırken, 4'ünde Sivasspor güldü. Fenerbahçe'nin 53 golüne, Yiğido 30 golle cevap verdi.SARI-lacivertliler, DG Sivasspor mücadelesi öncesi son antrenmanını gerçekleştirip maç saatini beklemeye koyuldu. Kanarya'da teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki çalışmada açma germenin ardından 5'e 2 top kapma idmanı gerçekleştirildi. Çalışma çift kale maçla sona erdi.ÜLKER Stadı'ndaki Fenerbahçe-DG Sivasspor maçı öncesinde emniyet birimleri de önlemlerini aldı. Maç günü tedbir amaçlı Recep Peker Caddesi ve Kördere Sokak 16.30'da araç trafiğine kapatılacak.