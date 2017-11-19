 Tam zamanı şimdi – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Tam zamanı şimdi

    Tam zamanı şimdi

    Ligde 3 maçtır sahadan beraberlikle ayrılan F.Bahçe evinde Sivas’ı ağırlıyor. Teknik direktör Kocaman “Artık 3 puan almalıyız. Birlikte başaracağız” dedi

    FENERBAHÇE'de Osmanlıspor karşılaşması sonrası ortalık karışmıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman istifa sinyali verirken, kadro dışıların da olacağı söyleniyordu. Milli arada ortam sakinleşti ve Kocaman görevinde kalırken, kadro dışı yaptırımı da uygulanmadı. Sarı-lacivertliler bugün kötü izleri silmek için Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Kanarya galibiyet serisinin ilk kıvılcımını yakmak için bu karşılaşmadan mutlak galibiyet bekliyor. Teknik direktör Aykut Kocaman da maç öncesi öğrencileriyle görüşme gerçekleştirdi.

    'CAMİAYA BORCUMUZ VAR'
    SARI-lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman da kritik Sivasspor maçı öncesi oyuncularını motive etti. Deneyimli çalıştırıcı "Artık zamanı geldi. 3 puan almalıyız. Bunu hep birlikte başaracağız. Sizlere güveniyorum. Tek bir yürek gibi hareket edersek geçmişteki gibi yine her şeyin üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı. Futbolcuların da idmanda bir hayli hırslı olmaları dikkat çekti.

    KANARYA'da Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında. 3'er kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustadter bugün de sarı görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Antalya deplasmanında forma giyemeyecekler.




    23. randevu
    İki takım geride kalan sezonlarda 22 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 14'ünü kazanırken, 4'ünde Sivasspor güldü. Fenerbahçe'nin 53 golüne, Yiğido 30 golle cevap verdi.

    Son idmanı yaptı
    SARI-lacivertliler, DG Sivasspor mücadelesi öncesi son antrenmanını gerçekleştirip maç saatini beklemeye koyuldu. Kanarya'da teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki çalışmada açma germenin ardından 5'e 2 top kapma idmanı gerçekleştirildi. Çalışma çift kale maçla sona erdi.

    Yollar kapalı
    ÜLKER Stadı'ndaki Fenerbahçe-DG Sivasspor maçı öncesinde emniyet birimleri de önlemlerini aldı. Maç günü tedbir amaçlı Recep Peker Caddesi ve Kördere Sokak 16.30'da araç trafiğine kapatılacak.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:03
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