Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım prim açıklamış
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı.
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı.
İşte Rıdvan Dilmen'in maç sonu yorumları:
Yaşar Kemal hoca, Sivassporlu oyuncunun hareketini Fenerbahçe'den biri de yapsa, atardı. Kasıtlı bir şey yapacağını düşünmüyorum, ben beğeniyorum. Aziz Yıldırım, ilk yarı sonuna kadar oynanacak 6 maç için prim açıklamış. Türkiye'nin en eleştiriye açık insanı Aykut Kocaman. Ona söyledim, öne geçince takım bastırmıyor gol için, kapanıyor dedim. Fenerbahçe, farkı devre arasına kadar azaltıp; iki takviyeyle daha iyi oluruz diye düşünüyor.
İşte Rıdvan Dilmen'i Fenerbahçe-Sivasspor maçına dair ilk 45 dakika yorumları:
Fenerbahçe'nin yüksek coşkusu cuma günü başladı. Beşiktaş'ın puan kaybı ve ardından Galatasaray'ın kaybetmesi... Hadi artık demişlerdir. Bu kayıplar 5 bin civarında seyirciyi de etkilemiştir. Aslında Volkan yedi golü, ama gol olmadı. Ziya müthiş kesti, hani deriz ya 'kalecinin bakışları arasında' diye Volkan baktı. Aatıf'ın biraz daha dışarıya kayması lazım. Çok kalabalığa dalıyor. Başakşehir'in kenar oyuncuları çizgide oynuyorlar. Elia ve Visca çizgiye basıyorlar. Fenerbahçe'de o şekilde alanı genişletmeli. Sivas gelmiyor, ama geldiğinde tehlikeli oldu. Bir kere geldi tehlike yarattı. Aykut Hoca'nın değişikliğe gideceğini düşünmüyorum. Eğer skor avantajım var deyip rölantiye alırsa, önde baskıdan vazgeçerse sıkıntı yaşar. Hocanın tempoyu düşürmeden, ikinci yarıya başlamalarını istemesi lazım. Gerekirse 15-20 dk tempolu oynayın, yorulan çıksın demeli.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:08
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
aslan Türk milli takımı Dünya kupasına veda eder lucescu kovulmaz G.S 5 yer Tudor kovulmaz nebiçim anlayışbu aklınızı başınıza alın.
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Barça, Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı
Toplam 2
Yorum
LİVERPOOL BARÇA BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI TEK BAŞINA BİR ÜLKE BARCELONA ADAMSIN İSPANYANIN KRALIDA SENSİN ŞAMPİYON OLURSUN UMARIM
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
Gs oyuncak değil Maçı kanat oyuncusuz kurgulamak, farklı geri düşüp son dakikaya kadar değişiklik yapmamak açıklanamaz. Sayın başkan gerekeni derhal yapmalı
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