 Melih kadroya girdi – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Melih kadroya girdi

    Melih kadroya girdi
    2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak Basketbol Milli Takımı kadrosu açıklandı. Euroleague fikstürüyle FIBA'nın milli maç organizasyonu çakıştığı için Fenerbahçeli oyuncular ortak bir bildiri yayınlamıştı. Ancak Melih Mahmutoğlu'nun adı Milli Takım kadrosunda yer aldı.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:13
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