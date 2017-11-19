Melih kadroya girdi

2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak Basketbol Milli Takımı kadrosu açıklandı. Euroleague fikstürüyle FIBA'nın milli maç organizasyonu çakıştığı için Fenerbahçeli oyuncular ortak bir bildiri yayınlamıştı. Ancak Melih Mahmutoğlu'nun adı Milli Takım kadrosunda yer aldı.