 Klaassen’de Janssen’den asist – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Klaassen’de Janssen’den asist

    Klaassen’de Janssen’den asist
    FENERBAHÇE'nin Everton'dan kiralamak için pazarlıkları sürdürdüğü Davy Klaassen transferinde yardım aldığı isimlerden biri de Vincent Janssen... Premier Lig'de mutlu olmayan vatandaşıyla görüşen Hollandalı futbolcunun, Klaassen'i İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Janssen'den aldığı olumlu referansın, Klaassen'in kararında etkin olacağı belirtildi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:31
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