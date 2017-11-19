Klaassen’de Janssen’den asist

FENERBAHÇE'nin Everton'dan kiralamak için pazarlıkları sürdürdüğü Davy Klaassen transferinde yardım aldığı isimlerden biri de Vincent Janssen... Premier Lig'de mutlu olmayan vatandaşıyla görüşen Hollandalı futbolcunun, Klaassen'i İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Janssen'den aldığı olumlu referansın, Klaassen'in kararında etkin olacağı belirtildi.