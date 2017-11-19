 Kadıköy'de kırmızı kart – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Kadıköy'de kırmızı kart

    Kadıköy'de kırmızı kart

    Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Demir Grup Sivasspor'da Bifouma 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Demir Grup Sivasspor'da Bifouma mücadelenin 74. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yaptığı yoğun itiraz sonrası ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:13
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