Kadıköy'de kırmızı kart
Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Demir Grup Sivasspor'da Bifouma 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:13
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
aslan Türk milli takımı Dünya kupasına veda eder lucescu kovulmaz G.S 5 yer Tudor kovulmaz nebiçim anlayışbu aklınızı başınıza alın.
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Barça, Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı
Toplam 2
Yorum
LİVERPOOL BARÇA BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI TEK BAŞINA BİR ÜLKE BARCELONA ADAMSIN İSPANYANIN KRALIDA SENSİN ŞAMPİYON OLURSUN UMARIM
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
Gs oyuncak değil Maçı kanat oyuncusuz kurgulamak, farklı geri düşüp son dakikaya kadar değişiklik yapmamak açıklanamaz. Sayın başkan gerekeni derhal yapmalı
Kadıköy'de kırmızı kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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