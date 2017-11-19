Kadıköy'de kırmızı kart

Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Demir Grup Sivasspor'da Bifouma 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Demir Grup Sivasspor'da Bifouma mücadelenin 74. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yaptığı yoğun itiraz sonrası ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı.