Fener'in eski hocası Rausch, vefat etti
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Alman Friedel Rausch, 77 yaşında vefat etti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "1980-1982 yılları arasında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğünü yapan Alman çalıştırıcı Friedel Rausch'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Rausch'un ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Rausch, teknik direktörlük kariyerinde, Schalke 04, Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach gibi takımları da çalıştırmıştı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:54
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''Cumhurbaşkanımız olmasa Vodafone Park'ı yapamazdık''
Toplam 5
Yorum
ozi arkadaşlar siz neyin kafasındasınız.doğruya doğru.ayrıca zengin başkan olmak yerine kulubü adam gibi yöneten başkan olmak her yiğidinharcımı
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"G.Saray'ın başarılı olma şansı yok"
Toplam 8
Yorum
HagiHagi Katiliyorum gs. Denizli bize gelen en berbat hoca. Hoca falan degil zaten o benim gozumde.
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Gençler'e Kayseri darbesi!
Toplam 1
Yorum
Eaglewatch81 Mesut bakkal Beşiktaşı yendi ya ona yeter artık küme düşse gençler umrundamı acaba kaç tane takımı küme dşürdü adam
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