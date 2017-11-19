Fener'in eski hocası Rausch, vefat etti

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "1980-1982 yılları arasında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğünü yapan Alman çalıştırıcı Friedel Rausch'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Rausch'un ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rausch, teknik direktörlük kariyerinde, Schalke 04, Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach gibi takımları da çalıştırmıştı.