 Fener'in eski hocası Rausch, vefat etti – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Fener'in eski hocası Rausch, vefat etti

    Fener'in eski hocası Rausch, vefat etti

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Alman Friedel Rausch, 77 yaşında vefat etti.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "1980-1982 yılları arasında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğünü yapan Alman çalıştırıcı Friedel Rausch'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Rausch'un ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Rausch, teknik direktörlük kariyerinde, Schalke 04, Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach gibi takımları da çalıştırmıştı.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:54
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