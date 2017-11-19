Fenerbahçe Doğus, Eskişehir'i devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Eskişehir Basket'i 85-66 mağlup etti.

Mücadele öncesinde dün vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

İlk periyotta Eskişehir Basket, Baron ve Rowland ile bulduğu sayılarla 5-0 öne geçti. İyi savunma yapan Fenerbahçe Doğuş, Melih Mahmutoğlu ve Vesely'nin sayılarıyla ilk çeyreği 25-24 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan sarı-lacivertliler, pota altından ve dış atışlardan bulduğu sayılarla ilk yarı sonunda farkı 10 sayıya çıkardı: 38-48.

Üçüncü periyodun başında hızlı hücumlarla sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketleriyle farkı açtı ve son çeyreğe 23 sayı önde girdi: 47-70.

Son çeyrekte üstün oyununu sürdüren ve bitime 4 dakika kala farkı 28 sayıya kadar (52-80) çıkaran Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan da 85-66 galip ayrıldı.