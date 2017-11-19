Fenerbahçe Doğus, Eskişehir'i devirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Eskişehir Basket'i 85-66 mağlup etti.
Mücadele öncesinde dün vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.
İlk periyotta Eskişehir Basket, Baron ve Rowland ile bulduğu sayılarla 5-0 öne geçti. İyi savunma yapan Fenerbahçe Doğuş, Melih Mahmutoğlu ve Vesely'nin sayılarıyla ilk çeyreği 25-24 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe hızlı başlayan sarı-lacivertliler, pota altından ve dış atışlardan bulduğu sayılarla ilk yarı sonunda farkı 10 sayıya çıkardı: 38-48.
Üçüncü periyodun başında hızlı hücumlarla sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketleriyle farkı açtı ve son çeyreğe 23 sayı önde girdi: 47-70.
Son çeyrekte üstün oyununu sürdüren ve bitime 4 dakika kala farkı 28 sayıya kadar (52-80) çıkaran Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan da 85-66 galip ayrıldı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:59
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''Cumhurbaşkanımız olmasa Vodafone Park'ı yapamazdık''
Toplam 5
Yorum
ozi arkadaşlar siz neyin kafasındasınız.doğruya doğru.ayrıca zengin başkan olmak yerine kulubü adam gibi yöneten başkan olmak her yiğidinharcımı
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"G.Saray'ın başarılı olma şansı yok"
Toplam 8
Yorum
HagiHagi Katiliyorum gs. Denizli bize gelen en berbat hoca. Hoca falan degil zaten o benim gozumde.
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Gençler'e Kayseri darbesi!
Toplam 1
Yorum
Eaglewatch81 Mesut bakkal Beşiktaşı yendi ya ona yeter artık küme düşse gençler umrundamı acaba kaç tane takımı küme dşürdü adam
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